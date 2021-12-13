وليامز والنويري يؤكدان على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للانتخابات

العنوان-طرابلس

‏التقى رئيس مجلس النواب المُكلف، فوزي النويري، اليوم الاثنين، مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها السياسية والأمنية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بفرع المجلس في طرابلس على ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات؛ وذلك بالعمل على جميع المسارات السياسي والدستوري والأمني بشكل متوازي لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما تناول اللقاء ما يمكن أن تُقدمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ودورها في تهيئة المناخ لإقامة انتخابات نزيهة ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.