وليامز: زرت اليوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس واتفقنا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي بطرابلس.

وليامز، وفي تغريدة عبر حسابها في تويتر، قالت: “زرت اليوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي في مقر المحكمة العليا بطرابلس. واتفقنا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات. لن تتهاون الأمم المتحدة مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية”.

وعن تفاصيل لقاء أخر جمعها مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، قالت وليامز: “ضمن لقاءاتي مع الفرقاء الليبيين، التقيت اليوم بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب، السيد فوزي النويري، في طرابلس، وناقشت معه سبل المضي قدماً في العملية الانتخابية. وشددت على أهمية احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

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