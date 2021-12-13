دي مايو لـ«نظيره القطري»: الملف الليبي يثير قلق أوروبا بشكل قوي

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في بروكسل، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وعقد الطرفان مباحثات ثنائية على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، حيث ناقشا الملف الليبي والأفغانستاني.

وقال دي مايو، إن الملفين يثيران قلق أوروبا بشكل قوي.

وتابع دي مايو: “الحفاظ على الحوار حيًا مع شريك مثل قطر أمر بالغ الأهمية، ومستمر للحفاظ على الاهتمام بهذه القضايا، وهذا ما نقوم به بصفتنا إيطاليا”.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، أن أمن البحر الأبيض المتوسط والسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية ما تزال تتصدران أولويات بلاده.

واستطرد:” هناك العديد من القضايا التي ما زلنا نعمل عليها كالالتزام نحو البحر الأبيض المتوسط: الأمن والسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية لم يزالوا ضمن أولوياتنا لأنهم أيضا مرتبطين بقضية مركزية أخرى وهيي مكافحة الإرهاب”.