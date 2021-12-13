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الداخلية تُداهم وكراً لعصابات تهريب البشر بمصيف القره بوللي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية مداهمة قوة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية لمصيف القره بوللي، “الذي يُستخدم وكراً للمجرمين وتهريب المهاجرين غير القانونيين”.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العملية أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرة لتسليم قطعة الأرض المُنشأ عليها المصيف لمصلحة أملاك الدولة، بعد استردادها من المجموعة الخارجة عن القانون.

في ذات السياق، قامت القوة بإخلاء قطعة أرض بالمنطقة تبلغ مساحتها 69 هكتاراً، تعود ملكيتها للدولة وفق كراسة تصديق 2502، وإزالة كافة أشكال التعديات التي كانت عليها وتسليمها أيضاً لمكتب أملاك الدولة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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