أفريكوم: ندعم إجراء الانتخابات الليبية المقبلة

قالت القيادة العسكرية الأمريكية العاملة في أفريقيا “أفريكوم”، إنها تتابع التطورات في ليبيا.

وأكدت الأفريكوم، في تصريحات صحفية، “إنها تدعم الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها بعد 10 أيام، أي في الـ24 من ديسمبر الجاري، والتي اعتبرتها خطوة رئيسية نحو استقرار البلاد ووحدتها”.

وكانت مسؤولة المكتب الإعلامي لأفريكوم، باردا آزاري قد جدّدت تأييد القيادة لجهود وزارة الخارجية الأميركية، في دعم وضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

جدير بالذكر أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجنرال ستيفين تاونسند، قد أعلن خلال زيارته للعاصمة طرابلس في شهر أكتوبر الماضي، عن دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات والمقاتلين الأجانب وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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