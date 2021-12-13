النويري: سنتخذ الإجراءات اللازمة في حالة صحة قانون نظام القضاء الجديد

قال رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري:” تلقينا خبرا مفاده أن هناك قانونا متداولا ومنشورا إعلاميا ومنسوبا لمجلس النواب تحت رقم 11 لسنة 2021 بشأن نظام القضاء ”

وأضاف النويري:” جارِ التحقق بشأنه من حيث وجود جلسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 مسجلة مرئيا وموثقة كتابيا عرض بها هذا القانون أم لا”.

ولفت النويري، إلى أنه في حالة إثبات عدم وجوده سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك”.

وتناولت وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، وثيقة قانونية أصدرها مجلس النواب، يجعل رئيس التفتيش القضائي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان رئيس المحكمة العليا هو من يتولى هذا المنصب، وبناء عليه لم يعُد رئيس المحكمة العليا محمد الحافي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.