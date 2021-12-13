لتدريب الأطباء وإرسال المرضى.. ليبيا وإيطاليا توقعان “قريبا” اتفاقية في مجال الصحة

العنوان-روما

قالت وكالة نوفا للأنباء أن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ستوقع قريبا اتفاقية مع مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية لتشجيع تدريب الأطباء الليبيين في إيطاليا وعن بعد.

ووفقا للوكالة الإيطالية، فإن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى إرسال المرضى في مجالات الأورام والقلب والأوعية الدموية وجراحة العظام إلى إيطاليا.

وأشار نوفا إلى أن الاتصالات بين وزارة الصحة الليبية ومجموعة سان دوناتو قد بدأت بالفعل هذا الصيف، في ظل الأزمة الحادة في الرعاية الصحية الليبية، بعد انتهاء المواجهات التي مزقت البلاد في السنوات الأخيرة.

وبدأ وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، الخميس الماضي، بزيارة مجموعة مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية في ميلان، على رأس وفد من وزارتي الصحة والتعليم الليبيين.

واستقبل الزناتي لدى وصوله مستشفيات سان دوناتو كامل غريبي، نائب رئيس مجموعة المستشفيات ورئيس مجموعة سان دوناتو للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

وقام الزناتي، بزيارة مستوصف ايركس سان دوناتو وهو أول مركز لأمراض القلب في إيطاليا، حيث استمع لعرض عن المركز وأمراض القلب والأوعية الدموية من بعض المتخصصين ومن بينهم الطبيب لورنزو مينيكانتي واختصاصي عدم انتظام ضربات القلب كارلو بابوني وطبيب قلب الأطفال ماريو كارميناتي. ومساء اليوم، زار الزناتي والوفد المرافق له مستشفى ايركس سان رافاييل.