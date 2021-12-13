شركة الكهرباء تباشر في إجراء العمرة لعدد من وحدات محطات التوليد

باشرت الشركة العامة للكهرباء في إجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخُمس بقدرة 150 ميجاوات، إضافة إلى أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بمحطة جنوب طرابلس بقدرة 100 ميجاوات؛ من أجل الرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية في البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت الشركة بدخول الوحدة البخارية الثالثة على مُولّد البخار الخاص بالوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي المزدوجة على الشبكة الكهربائية بقدرة 100ميجاوات، بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة بأيادي وطنية 100٪، ليرتفع إجمالي القدرة الإنتاجية بالمحطة إلى حوالي 900 ميجاوات.

وفي الأيام الأخيرة ومع انخفاض درجات الحرارة، شهدت عدة مدن في البلاد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، في محاولة من قبل الشركة في توزيع الأحمال على شبكتها الكهربائية.

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