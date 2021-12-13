الخارجية الأمريكية: نريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة من أجل استقرار ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها “تواصل العمل لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار فيها”.

وأوضحت قناة العربية، في نبأ عاجل، أن الخارجية الأمريكية أكدت أيضًا؛ “نريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة من أجل استقرار ليبيا”.

تجدر الإِشارة إلى أن لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرعية في مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس”، عقدت جلسة استماع حول ليبيا الخميس الماضي بحضور مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأدانت نائبة مساعد وزير الخارجية كارن ساساهارا، خلال الجلسة، وجود قوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا، مجددة الدعوة إلى مغادرة القوات الأجنبية، ذاكرة “روسيا وتركيا وسوريا والتشاد والنيجر والسودان”.

كما حثت ساساهارا على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد، مردفة: “إذا حصل أي تأخير في الانتخابات فهذا سيكون بسبب مسائل تقنية، النية هي أن الانتخابات ستجرى في الـ 24 من ديسمبر الجاري، وكل الخطوات التي يتم اتخاذها هي على هذا المسار”.