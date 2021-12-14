“مكافحة الأمراض” يطالب فرق الرصد بالبلديات بفكّ اعتصامهم

طالب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح رؤساء فرق الرصد والاستجابة السريعة بالبلديات، بفكّ اعتصامهم ومباشرة أعمالهم كلٌ في نطاق بلديته، ورصد حالات الأمراض والاستجابة لها، وإعداد البيانات والتقارير الوبائية والتواصل مع إدارة الرصد والاستجابة بالمركز.

وأكد السائح في تعميم حديث صادر عنه نُشر على الصفحة الرسمية للمركز على منصة فيسبوك، على أنه يعمل مع وزارة الصحة في اتجاه تسديد المستحقات المالية مع وزارة الصحة، معتبراً أن ذلك من أولوياته ومسؤولياته الوطنية.

وعزا السائح مطالبته بفكّ الاعتصام إلى أن مبدأ نظام الرصد الفعّال يجعل النظام الصحي أكثر كفاءة وقُدرة على مكافحة الأوبئة، وأن الاكتشاف المُبكر لها يجعل المكافحة أكثر فعالية وأقل تكلفة، وهو ما يؤدي بالتالي إلى التقليل من خسائر الأرواح وتخفيف تكاليف العلاج.

وأضاف السائح أن الأيام القادمة ستشهد تحولاً جذرياً في برنامج الرصد والاستجابة في البلاد، من حيث التجهيز والتدريب والإعداد والإشراف، بعد تشكيل الفرق التي تُغطّي جميع البلديات والمناطق النائية والمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز إيواء الهجرة غير الشرعية.

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