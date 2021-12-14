صنع الله: لا صحة لكلام الصديق الكبير عن تلقينا أموال

قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط:” لا صحة لما قاله محافظ المركزي الصديق الكبير، خلال لقائه مع وكالة “بلومبيرغ”، أن المؤسسة تسلمت ميزانياتها المطلوبة”.

وأضاف صنع الله، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي:” على الرغم من أن مجلس النواب لم يعتمد الموازنة العامة للحكومة إلا أن هناك إجراءات بديلة يمكن لها اتخاذها لتوفير الأموال للقطاع النفطي”.

وشدد على أن الالتزامات المالية الداخلية والديون الخارجية تراكمت على المؤسسة، فمثلا تدين المؤسسة لشركة أجنبية واحدة بـ 190 مليون دولار، فضلا عن الشركات المحلية كشركة الحفر وغيرها”.

وتابع:” أخبرنا الشركة العامة للكهرباء قبل سنوات بضرورة الاتجاه نحو الطاقة البديلة بدل الاعتماد على الغاز، لنقص التمويل”.

وأوضح أن نقص التمويل أدى إلى عدم تنفيذ مشروعات تطوير القطع البحرية للغاز، ومن بينها القطعتان البحريتان أ و هـ اللتين كان من المفترض دخول أولاهما 2023، والآن لن نتمكن من ذلك حتى في عام 2026 “.

وأوضح أن المؤسسة تواجه تعطيلا لإجراءاتها واعتماداتها المالية، عبر ممارسة مراجعة مخالفة للقانون من ديوان المحاسبة”.

واستطرد:” لا علاقة للمؤسسة ببيع هيس الأمريكية حصتها من الواحة لتوتال الفرنسية وفليبس الأمريكية، وهو أمر تسأل عنه وزارة النفط والحكومة”.