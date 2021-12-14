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📹 البرغثي: نموذج الاحتواء لويليامز سيُنتج إطاراً سياسياً آخر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رأى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية علي البرغثي، أن ويليامز ستعتمد نموذج الاحتواء، وهو ما سيُنتج إطاراً سياسياً آخر، تستطيع “طبخه هذه السيدة”، المزيد في مداخلة البرغثي مع برنامج live.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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