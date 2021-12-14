الشركسي: لا يمكن السماح بالالتفاف على الإرادة الشعبية التي تسعى لإجراء الانتخابات

أكد عضو ملتقى الحوار، أحمد الشركسي أن “الانتخابات ستجرى في وقت قريب، وأنه لا يمكن السماح بالالتفاف على الإرادة الشعبية التي تسعى لإجراء الانتخابات”.

وقال الشركسي، في تصريح صحفي، إنه “لابد من المحافظة على الزخم الخاص بالانتخابات، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي”.

وأشار إلى أنه “حال تعثر التوصل إلى اختيار رئيس حكومة جديد بالتوافق بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب يحال الأمر إلى لجنة الحوار لتشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات”.

ولفت إلى أنه “في 24 ديسمبر يستوجب تغيير حكومة الوحدة الوطنية طبقا للمادة 12 من الاتفاق السياسي وذلك عبر التشاور بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان لتشكيل حكومة جديدة”.

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