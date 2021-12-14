سعد بن شرادة: حال تعذر إجراء الانتخابات سيختار البرلمان رئيس حكومة جديد لتسيير الأعمال 

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة إنه “حال تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، يتجه البرلمان لاختيار رئيس حكومة جديد لتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات”.

وأضاف «بن شرادة» في تصريح صحفي، أن “الحكومة الحالية فشلت في التجهيز للانتخابات أو العمل بشكل يضمن الوصول إليها في الموعد المحدد، في حين أن الشعب لا ينتظر من الحكومة أي خطوة تجاه الانتخابات”.

وأوضح أن “الشخصيات الأقرب لتشكيل الحكومة سيكون من بين الذين يمتلكون السلاح، ولهم سلطة على الجماعات المسلحة، خاصة أن الأمر يرتبط بضرورة إعادة السلاح لمخازن الدولة وضبط المشهد”.