ستيفاني لـ«الحافي»: لن تتهاون الأمم المتحدة مع الترهيب والاعتداء على القضاة

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الإثنين، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الحافي.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” زرت اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الحافي في مقر المحكمة العليا بطرابلس”.

وأضافت ويليامز:” اتفقنا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات”.

وتابعت:” لن تتهاون الأمم المتحدة مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية”.

وكانت ستيفاني ويليامز، قد التقت في وقت سابق من اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في طرابلس.

وقالت ويليامز:” ضمن لقاءاتي مع الفرقاء الليبيين، التقيت اليوم بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في طرابلس”.

وأضافت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا:” ناقشت معه سبل المضي قدماً في العملية الانتخابية”.