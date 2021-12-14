دعم المسار السياسي والأمني على رأس مباحثات النويري وستيفاني في طرابلس

بحث رئيس مجلس النواب المُكلّف فوزي نويري مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز”، تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الصُعد، في مقدمتها الملفات السياسية والأمنية.

وأكد الطرفان خلال اجتماعهما الذي عُقد اليوم بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس، على ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وذلك بالعمل على جميع المسارات السياسي والدستوري والأمني بشكل متوازي؛ لدعم إجراء انتخابات حُرة ونزيهة، بالإضافة لبحث ما يمكن أن تُقدّمه بعثة الأمم المتحدة لدعم إقامة انتخابات نزيهة تُحقق الأمن والاستقرار في البلاد، وفق بيان المجلس.

يُذكر أن “ستيفاني وليامز” أجرت سلسلة من اللقاءات السياسية اليوم الاثنين، بعد أن تولت قيادة الجهود الأممية في الملف الليبي خلفاً للمبعوث المستقيل يان كوبيتش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية