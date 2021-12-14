 لتبادل الخبرات.. «الاتحاد الأوروبي» يستضيف ورشة عمل مع مجلس النواب الليبي

أعلن الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أنه استضاف ورشة عمل مع مجلس النواب الليبي، ومجلس النواب الإيطالي، والبرلمان اليوناني، والمعهد البرلماني التشيكي، ومجلس الشيوخ الفرنسي لتبادل الخبرات حول البحوث البرلمانية والدعم التشريعي.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه “تم تنظيم ورشة العمل من قبل المرفق العالمي الممول من الاتحاد الأوروبي «انتر باريز – شراكة البرلمانات»؛ مشروع الاتحاد الأوروبي العالمي لتعزيز قدرة البرلمانات”.

وأردف البيان، أنه “في جو منفتح للغاية، شاركت البرلمانات الأوروبية خبراتها الخاصة مع نظرائها الليبيين ونتطلع إلى تبادلات مستقبلية مع الأمانة العامة لمجلس النواب الليبي والبرلمانات الشريكة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.