يوم حافل باللقاءات.. تختتمه ويليامز مع الحافي وتؤكد على “الأهمية الحاسمة للقضاء”

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز في تغريدة لها عبر حسابها على منصة تويتر، إنها اتفقت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الحافي “على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيداً عن كل النفوذ السياسي والخلافات”، لافتة إلى أنه لن تتهاون الأمم المتحدة مع “الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية”.

ستيفاني أضافت في تغريدة لها عقب يوم حافل بلقاء المسؤولين في العاصمة طرابلس، أنها التقت بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وناقشت معه “سبل المُضي قُدماً في العملية الانتخابية”، حيث شددت على “أهمية احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب ممثليه من خلال انتخابات حُرة ونزيهة وذات مصداقية”.

وكانت ويليامز قد التقت خلال هذا اليوم بكلٍ من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، إضافة إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية