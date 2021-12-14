قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، “حققنا دخلا ممتازا جدا بسبب تحسن أسعار النفط”.

ودعا «صنع الله» خلال أعمال ورشة عمل بعنوان “الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، الوضع الحالي والاحتياجات المستقبلية”، الشركات المستهلكة للطاقة إلى أن تجد البدائل في الطاقات المتجددة.

وأضاف أن “الشركة المملوكة للدولة حولت 16.883 مليار دولار من عائدات النفط إلى الحكومة في الأشهر السبعة الماضية”.

وأوضح «صنع الله»: “بإمكاننا خلال الجزء المتبقي من العام تحقيق أموال أخرى”، مشيرا إلى أن “هناك مستقبلا مبهما وصورة ضبابية للنفط والغاز في ظل تجاهل حكومي للمشاريع التنموية للمؤسسة في ليبيا”.