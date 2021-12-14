المجلس العربي للتخصصات الصحية يزور المستشفى الجامعي بطرابلس

أكد المدير العام للمستشفى الجامعي طرابلس عبد العاطي الرطيب لدى استقباله الأحد وفد المجلس العربي للتخصصات الصحية، الذي يمنح شهادة الزمالة العربية، على أهمية المجلس لإعداده الكوادر الطبية المؤهلة التي يعتمد عليها لتطوير القطاع الصحي في ليبيا.

وشدد الرطيب على ضرورة دعم إدارة المستشفى لكل الخطوات المتخذة لتطوير الكوادر الطبية للمستشفى، من أجل الرقي بالخدمات التي يُقدّمها للمرضى، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للمستشفى على منصة فيسبوك.

كما شهد اللقاء التأكيد على تجديد الاعتراف الطبي بعدد من الأقسام بالمستشفى الجامعي، ودعم برنامج التدريب الذي يدعمه المجلس العربي للاختصاصات الصحية للأطباء المتقدمين للحصول على البورد العربي من المجلس، بعد اجتيازهم الامتحانات المقررة.

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