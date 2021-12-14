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المغربي: لجنة 5+5 تجتمع يومي الخميس والجمعة في سرت

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد آمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت العميد صالح المغربي، في تصريحات صحفية، أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ستجتمع يومي الخميس والجمعة المقبلين بمقرها الدائم بمدينة سرت.

ويأتي الاجتماع المزمع عقب لقاء ضم القائم بأعمال الفريق عبدالرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام، ومحمد الحداد، ما يعرف برئيس أركان حكومة الدبيبة، السبت الماضي، في مدينة سرت، وهو الأول من نوعه بين الطرفين بعد لقاءات سابقة وُصفت بالإيجابية، جمعت قيادات عسكرية في منطقة الشويرف.

يُذكر أن لجنة 5+5 خاضت جولات مباحثات خارجية قادتها لتركيا وروسيا، في إطار مساعي اللجنة لتنفيذ خطتها المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

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«المغربي» اجتماع الخميس والجمعة سرت لجنة ٥+٥ ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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