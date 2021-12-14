«شكري»: اجتماع التشاور بين مصر و«التعاون الخليجي» تمسك بضرورة إجراء الانتخابات الليبية

اجتماع أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن اجتماع التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، تمسك بضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، على أن تكون نزيهة ومعبرة عن الشعب الليبي.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، عبر فضائية“mbc مصر”، إن أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة شهدت تناول كل الموضوعات الإقليمية الهامة مثل ليبيا، وتحديدا الانتخابات المقرر إجراءها في 24 ديسمبر المقبل.

وتابع:” من ضمن الموضوعات المتوافق عليها الانتخابات التي يجب أن تكون معبرة عن الشعب الليبي الشقيق، وتعزيز مؤسسات الدولة الليبية”.

واستطرد:” ومن ضمن الموضوعات المتوافق عليها كذلك خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضى الليبية، لتعود ليبيا إلى شعبها كي يستفيدوا من مواردها دون تدخلات من أي طرف خارجي في الفترة المقبلة”.