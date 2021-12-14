آمال بوقعيقيص: قانون انتخابات المؤتمر الوطني أنصف المرأة عندما جعلها شريك في القوائم

أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، إن “قانون انتخابات المؤتمر الوطني أنصف المرأة بجدارة عندما جعلها شريك لا غنى عنه في القوائم”.

وقالت «بوقعيقيص» في منشور عبر حسابها على فيسبوك، “يؤسفني القول أن قانون انتخابات المؤتمر الوطني جاء تقدميًا حقيقيًا وهو تجربتنا الأولى فأنصف المرأة بجدارة عندما جعلها شريك لا غنى عنه في القوائم التي كان لليبيا الفخر في أنها سبقت الآخرين بجعلها تبادلية رجل وإمرأة أفقيا وعموديا”.

وأوضحت أن “توصيات فبراير أهدرت في قانون انتخابات مجلس النواب ذلك الجهد الرائع وبدلاً من تعزيزه وتثبيته والإضافة إليه أعادتنا إلى التصعيد الشعبي والانتخابات الفردية وأعادت المرأة إلى حظيرة المنة والفضل (الكوتة) قدرنا كل ما تقدمنا للأمام خطوة نعود للخلف عشرة تراه العجز أم اللعنة”.