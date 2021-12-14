افحيمة: السايح كشف وجود تزوير في مستندات بعض المترشحين للرئاسة

قال صالح افحيمة، عضو وفد لجنة مجلس النواب لمتابعة الانتخابات، إن عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، طلب تعديل باب الطعون ليكون هناك مستوى تقاضي ثالث للنظر في الأحكام الصادرة بشأن المترشحين للرئاسة.

وأضاف افحيمة، في تصريحات صحفية، أن السايح كشف وجود تزوير في مستندات بعض المترشحين للرئاسة، منها أن أحد الجامعيين قدم شهادات مزورة، مؤكدا أن واقعة التزوير هي إحدى المعوقات التي تعترض عمل المفوضية.

ولفت إلى أن المترشح الذي زور شهادته قدمها مختومة بختم الجودة للمحكمة التي اعتدت بها وأرجعته إلى سباق الترشح، ولا أعلم من هو المترشح الذي زور شهادته الجامعية.

وأوضح أن السايح لم يسعفه الوقت لتقديم هذه المستندات إلى لجنة الطعون، وهذا عيب في تطبيق القانون وليس عيبًا في القضاء، فالمستندات التي قدمت للمفوضية لم يسمح الوقت بتقديمها للجنة الطعون.

وتابع:” هناك بعض المستندات رأت اللجنة أنها تمنع ترشح بعض الأسماء وكذلك بعض التزكيات كانت وهمية وغير موقعة من أصحابها، هذا ما جعل المفوضية تتريث في إعلان النتائج النهائية”.

وشدد على أن تقرير المفوضية يفترض أن يُسلم للبرلمان قبل جلسة الإثنين المقبل، فإزاحة موعد الانتخابات يعني التأجيل لعدة أيام، ومصطلح الإزاحة الذي استخدمه السايح أكثر لطفا وأدق في المعنى لأن التأجيل لن يكون لأكثر من أسبوعين”.