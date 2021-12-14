مديرية أمن سبها تعلن سيطرة قوات القيادة العامة على 11 سيارة شرطة

أعلنت مديرية أمن سبها سيطرة قوات للقيادة العامة، تابعة لآمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية اللواء المبروك سحبان، على 11 سيارة شرطة حديثة لها مساء أمس الإثنين.

وأضافت أن القوات، مدججة بالأسلحة الثقيلة والمدرعات، اقتادت أفراد الشرطة الذين كانوا يستقلون السيارات إلى قاعدة براك ببلدية الشاطئ، حسب ما جاء في بيان صادر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ودانت المديرية الواقعة، قائلة إن هذه الأفعال «تهدف إلى زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في فزان»، وطالبت الأهالي بالتصدي لها.

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