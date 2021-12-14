أوغلو: ما زلنا مفتاح السلام والاستقرار في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تدعم السلام في ليبيا، متابعا:” ما زلنا مفتاح السلام والاستقرار في ليبيا”، على حد قوله.

وزعم وزير الخارجية التركي، في كلمة له بالبرلمان التركي، في إطار المناقشات حول ميزانية 2022، أمس الإثنين، أن أن تركيا تدعم السلام في ليبيا، وما زلنا مفتاح السلام والاستقرار في ليبيا”.

وتابع جاويش أوغلو:” نحن على اتصال مع جميع الأطراف في ليبيا قبل الانتخابات”.

واستطرد وزير الخارجية التركي:” سيأتي غدًا وفد برلماني إلى بلادنا برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الليبي”.