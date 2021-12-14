أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة في معظم المناطق.. وسقوط أمطار شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء باردة نسبيًا على معظم مناطق البلاد، مع سقوط أمطار متفرقة على غالب مناطق الشمال، خصوصًا الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و19 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة – جبل نفوسة

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية، خصوصًا الممتدة من مصراتة حتى سرت، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الغربي.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

ما زالت الفرصة مواتية لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، ومن المتوقع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر ودرنة، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالب المناطق بين 15 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

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