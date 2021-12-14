بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى الأجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا مع سقوط أمطار متفرقة على اغلب مناطق الشمال خاصةً الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية خاصة الممتدة من مصراتة حتى سرت .

الرياح: شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 17) مْ ، ولاتتجاوز ( 12 ) مْ على مرتفعات الجبل الغربي .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق ومن المتوقع ان تكون جيدة على الجبل الأخضر ودرنة مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (15 – 17) مْ ، ولاتتجاوز ( 12 ) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15 – 19) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ .

مدينة طرابلس

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