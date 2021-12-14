خلال لقائها الحافي..وليامز: الأمم المتحدة لن تتهاون مع ترهيب القضاة والأجهزة القضائية

العنوان – طرابلس

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز أن الأمم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية.

وأضافت وليامز خلال زيارتها مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الحافي في مقر المحكمة العليا بطرابلس :”اتفقنا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات”.

وكانت وليامز أجرت عدد من الزيارات عقب وصولها إلى العاصمة طرابلس حيث التقت أمس الإثنين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحث الجانبان آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

كما بحثت المستشارة مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بمقر الوزارة مستجدات الوضع في ليبيا وتركزت محادثاتهما على الانتخابات.

فيما أكدت وليامز، خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن استلام 2.5 مليون ليبي لبطاقاتهم الانتخابية رسالة قوية مفادها أن الشعب الليبي يتوق إلى التغيير والديمقراطية.

والتقت المستشارة كذلك رئيس مجلس النواب المُكلف، فوزي النويري، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها السياسية والأمنية.