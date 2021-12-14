تسجيل 512 إصابة بـ«كورونا» في ليبيا و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 512 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، منها 105 حالات حرجة.

كما تماثل للشفاء 1102 مصاب، وتُوفي ثمانية آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 13.4% من إجمالي 3800 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3288 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع خمس حالات بالمنطقة الغربية وثلاث حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 379 ألفًا و328 حالة، منها 7596 حالة نشطة، بينما تعافى 366 ألفًا و163 حالة، وسُجلت 5569 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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