طقس ليبيا.. أجواء باردة نسبياً ورياح معتدلة السرعة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام، تبقى الأجواء باردة نسبياً على غالبية مناطق البلاد، مع هطول أمطار متفرقة على غالبية مناطق الشمال خاصةً الشمال الشرقي.

وفي المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة، تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية خاصة الممتدة من مصراتة حتى سرت، وسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 15- 17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

وفي منطقة الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات، ومراده؛ ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على أغلب المناطق ومن المتوقّع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر ودرنة مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 15 – 17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وإلى منطقة الجفرة، سبها، غات، غدامس، والحمادة؛ حيث ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع توقعات برياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 15 – 19 درجة مئوية، أما في الكفرة، السرير، وتازربو، تكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 17- 19 درجة مئوية.

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