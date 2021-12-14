قوات الجيش تصد هجوم مسلح لمجموعة تابعة لحكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر عسكري رفيع باندلاع اشتباكات مسلحة فجر اليوم الثلاثاء في مدينة سبها .. بين وحدات تابعة للجيش الوطني ومجموعة مسلحة تتبع حكومة الوحدة الوطنية .

وقال المصدر إن الكتيبة 116 التي يقودها المدعو مسعود الجدي، حاولت الهجوم على مواقع وتمركزات للجيش الوطني في مدينة سبها (..) بشكل مباغت .. مضيفا أن ”قوات الجيش تمكنت من دحر الهجوم، بعد اشتباك مسلح استمر زهاء الساعتين“.

انتشار قوات الجيش

وأوضح أن القوات المهاجمة اضطرت للانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها سابقًا، وسط انتشار لقوات الجيش في سبها ومحيطها.

ونفى المصدر سقوط ضحايا في صفوف الجيش، لكنه أكد ”تدمير عدة عربات تابعة للمجموعات المهاجمة“.

هجوم دون أوامر

وكانت مصادر محلية وحسابات على مواقع التواصل ذكرت أن القوات المهاجمة تمكنت من السيطرة على جزء من وسط مدينة سبها ومبنى الاستخبارات الكائن في منطقة القرضة .. لبعض الوقت، قبل أن يشن الجيش هجوماً معاكساً أدى إلى طردهم منه.

ويعتقد أن الهجوم جاء دون أوامر من رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية، خصوصاً أن رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد التقى يوم السبت الماضي للمرة الأولى مع قائد الجيش الوطني المكلف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري في مدينة سرت، وناقشا توحيد المؤسسة العسكرية.

لقاء ودي

ووصف الفريق الناظوري اللقاء بالودي جدًا، وبتقارب وجهات النظر بشأن توحيد المؤسسة العسكرية الذي سيكون قريبا جدا ودون تدخل أجنبي .

وأوضح الناظوري أن هذه اللقاءات ستتواصل في الأيام المقبلة (..) وأنهم ينتظرون انضمام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى هذه الاجتماعات التي ستكون متتالية ودون تدخل خارجي.

بدوره، أكد الحداد أن لا علاقة لأي طرف خارجي بلقاء سرت، مشيراً إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى وجود قيادة سياسية رشيدة.

وقال إن التشكيلات المسلحة في الشرق أو الغرب جزء من الحل، ”ونحن لن نتخلى عنها، ولا بد من مشروع وطني خالص لدمجها والاعتراف بها“.