القويري: إذا صوتم في الانتخابات البرلمانية لـ “كبار اللصوص” فلا تلوموا سوى انفسكم

حذر عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة، الليبيين من التصويت في انتخابات مجلس النواب لمرشحي المال الفاسد ومن وصفهم باللصوص ودواعش المال العام.

وقال «القويري» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “إذا صوت المواطن الليبي لانتخابات مجلس النواب، لمرشحين المال الفاسد، من كبار اللصوص والفاسدين، فلا يلوموا سوى أنفسهم”.

وتابع؛ “فدواعش المال العام ليسوا أقل خطرا من دواعش الارهاب”.

تجدر الإِشارة إلى أن المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، كانت قد أعلنت منذ أيام؛ أن إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر بلغ 3967 مرشحا.

وأوضحت المفوضية، في إيجاز صحفي، أن إجمالي المرشحين من الرجال بلغ 3400 مرشحا، ومن النساء 567 مرشحة.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية تسليم مليونين و480 ألفا و588 بطاقة ناخب وناخبة تؤهلهم للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خلال عملية التوزيع، والتي انطلقت يوم 8 نوفمبر الماضي، وانتهت أول ديسمبر الجاري.