توقعات حالة الطقس بحسب مركز الأرصاد الجوية

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن تكون الأجواء باردة نسبيا على أغلب المناطق.

وذكر المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15 – 18) مْ، بينما لاتتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية.

وأشار المركز الوطني إلى أن درجات الحرارة تسجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية حيث تتراوح مابين (2 – 5) مْ.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض مناطق الشمال خاصةً الشمال الشرقى.

توقع المركز أنه من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة على المنطقة من المرج إلى درنة، مع احتمال تكون ضباب هذه الليلة وصباح الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.