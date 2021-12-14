محلي تاورغاء يناقش المعوقات الخدمية مع الصليب الأحمر

عقد اجتماع، يوم أمس الاثنين بمقر المجلس المحلي بتاورغاء، ضمّ رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق عن تاورغاء عبدالنبي بوعرابه، ومسؤولي الصحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واطلعت مديرة برنامج الصحة في اللجنة خلال الاجتماع على المشكلات والصعوبات التي يعاني منها أهالي المدينة والنازحون بالمخيمات، إضافةً إلى المعوقات التي تعترض عمل بعض القطاعات كالخدمات الصحية في تاورغاء وفرع مكافحة الأمراض ، والمياه والصرف الصحي، والتي تحول جميعها أمام عودة الأهالي وإنهاء حالة النزوح.

يُذكر أن الاجتماع عُقد بحضور عدد من مسؤولي القطاعات الخدمية بالمدينة إضافةً إلى مسؤول الصحة بالصليب الأحمر.

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