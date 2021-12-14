فؤاد: الطريق الوحيد أمام «ستيفاني» هو المحافظة على الحكومة الحالية

زعم محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في جنوة الإيطالية، ومحلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن الطريق الوحيد أمام ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية، هو المحافظة على الحكومة الحالية، بحسب تعبيره.

وقال فؤاد في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اعتقد أن الطريق الوحيد الممكن أمام ستيفانى والبعثة هو تجاوز المعرقلين والمحافظة على الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال”، وفقا لقوله.

وأضاف محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي “عليهم الذهاب إلى انتخابات نيابية في أقرب وقت ممكن من الناحية الفنية”، على حد وصفه.