اشتباكات مسلحة بين فصيلين عسكريين في سبها

اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة سبها، بين فصيلين عسكريين، أحدهما تابع للجيش الوطني، والآخر لكتيبة عسكرية تتبع حكومة الوحدة الوطنية.

وأفادت مصادر من داخل المدينة أن قوات الكتيبة “116”، التابعة للحكومة تحت إمرة مسعود الجدي؛ حاولت اقتحام مقر الاستخبارات العسكرية ومواقع أخرى تقع تحت سيطرة قوات الجيش؛ لتندلع الاشتباكات بين الطرفين.

وفي رواية أخرى حول الحادثة ذاتها، كان المتهم فيها هو كتيبة تابعة للجيش الوطني، حيث كشفت مصادر من داخل المدينة أن الاشتباكات اندلعت بسبب مصادرة قوات الجيش سيارات تابعة لمديرية أمن سبها، ونقلها إلى قاعدة براك الشاطئ.

وتسببت الاشتباكات، التي استُخدِمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في حركة نزوح من منطقة القرضة، في ظل استمرار المناوشات وتبادل الاتهامات التي يكيلها كل طرف للآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية