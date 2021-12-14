«الشح»: الانتخابات الرئاسية أصبحت في حالة «موت سريري»

أكد أشرف الشح، مستشار مجلس الدولة الاستشاري السابق، أن الانتخابات الرئاسية لن يتم إجراؤها في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، كما أنه من الصعب إجراؤها في ظل الوضع الحالي، على حد قوله.

وقال «الشح» في مداخلة تلفزيونية، عبر قناة الجزيرة القطرية، إن ” الانتخابات الرئاسية لن تجرى في موعدها ولن تجرى بالوضع الحالي، فهذا الأمر أصبح مؤكدًا وينقصه فقط الإعلان عنه”، وفقًا لكلامه.

وتابع؛ “كما قلنا في السابق ونكررها بأن إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا بدون وجود دستور يحدد حدود الصلاحيات والمسئوليات بين المؤسسات هي عملية صفرية لا يمكن أن تقبل من أي من الأطراف”، معقبًا؛ ” بالتالي الإصرار على إجرائها في ظل هذه الظروف سيقودنا إلى عدم الاستقرار ولن يقودنا إلى الاستقرار”، بحسب مزاعمه.

وأردف؛ «الشح» ” واليوم بات واضحًا للمجتمع الليبي وكذلك المجتمع الدولي بأن إجراء الانتخابات مهدد، وأنه يمكن أن تنفجر الأوضاع، في حال الإصرار على إجرائها”، لافتًا إلى أن ” هناك أطرافًا لن تسمح بنشر القوائم النهائية بوجود أسماء لها حظوظ بالفوز بهذا المنصب في هذه الظروف”، على حد تعبيره.

وختم موضحًا؛ “أعتقد أن عملية الانتخابات الرئاسية أصبحت في حالة موت سريري ولن يستطيع أحد أن يجبر الليبيين على إجرائها”، وفقًا لقوله.