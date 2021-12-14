“أوغلو”: وفد من البرلمان الليبي يزور تركيا

يقوم وفد من مجلس النواب، يترأسه نائب رئيس المجلس، بزيارة إلى تركيا، اليوم، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية التركي، ضمن جلسة للبرلمان خاصة بمشاورات حول الميزانية.

وأكد “أوغلو” أنهم على تواصل مع الأطراف كافة في ليبيا بشأن المرحلة المقبلة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر.

يُشار إلى أن مجلس النواب لم يُفصح مسبقاً، من جانبه، عن هذه الزيارة، أو أي معلومات حول الملفات التي ستُطرح خلالها.

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