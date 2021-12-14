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الكوني بعد استقباله لستيفانى : الاستحقاق الانتخابي يجب أن يجرى في موعده

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ”  إنه عقد اليوم في العاصمة طرابلس جلسة تشاورية مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ” ستيفانى وليامز ”  تركزت على بحث اخر مستجدات العملية الانتخابية .

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وقال ” الكوني ” في تغريدة نشرها في حسابه على توتير عقب استقباله لستيفانى ( شددت على ضرورة وأهمية أجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر – ذلك انتظار شعب ، وحاجة تاريخية لليبيا لان تختار رئيسا واحدا يقودها – محاور بذاته مع العالم كافة .. قد يبدو ذلك رهانا عسيرا ، لكنه الأجدر بالالتزام ، وهو ما سيصنع الفرق .

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بوابة افريقيا الاخبارية

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