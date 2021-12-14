الكوني بعد استقباله لستيفانى : الاستحقاق الانتخابي يجب أن يجرى في موعده

قال النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” إنه عقد اليوم في العاصمة طرابلس جلسة تشاورية مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ” ستيفانى وليامز ” تركزت على بحث اخر مستجدات العملية الانتخابية .

وقال ” الكوني ” في تغريدة نشرها في حسابه على توتير عقب استقباله لستيفانى ( شددت على ضرورة وأهمية أجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر – ذلك انتظار شعب ، وحاجة تاريخية لليبيا لان تختار رئيسا واحدا يقودها – محاور بذاته مع العالم كافة .. قد يبدو ذلك رهانا عسيرا ، لكنه الأجدر بالالتزام ، وهو ما سيصنع الفرق .