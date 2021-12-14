اليسير: القوة الناعمة التي تتمتع بها مصر ساعدت في دفع العملية السياسية بليبيا

ليبيا – قدم رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير الشكر للقيادة السياسية والشعب المصري والخليجي على المجهودات الصادقة التي بذلت وما زالت من أجل دعم استقرار ليبيا.

اليسير أشاد خلال تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء بالدبلوماسية المصرية بوجه خاص، والعربية بوجه عام، التي لم تدخر جهدًا لحل الأزمة الليبية، مستشهدًا بجهود القاهرة في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، كذلك دعم اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في محادثات جنيف.

وفي مسألة التصدي للتدخلات الخارجية، أشاد اليسير بـ”الحنكة” المصرية والتكاتف العربي من أجل حماية مقدرات الشعب الليبي، ومنع السطو عليها من قوى خارجية.

وقال اليسير: “إن الاستراتيجية المصرية تجاه الأزمة الليبية انطلقت من قاعدة المصير المشترك والتاريخ، فالقاهرة دائما سند للشعب الليبي، وصمام الأمان، حيث أكدت القاهرة التزامها الكامل بتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستفادة المثلى من موارد ليبيا تلبية لآمال شعبها”. وبيّن أن المجهودات المصرية لم تقف عند حدّ الدبلوماسية فقط، بل شملت الجوانب الاقتصادية أيضًا والعسكرية، ومساعدة الجيش الليبي في بناء قدراته وتوحيده، والمساعدة في التخلص من البؤر الإرهابية، بخلاف التأكيد على ضرورة الاهتمام بالتوزيع العادل للثروات، لتحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع وأقاليم ليبيا، ودفع عجلة اللاقتصاد.

اليسير لفت إلى أن القوة الناعمة التي تتمتع بها مصر ساعدت في دفع العملية السياسية بليبيا، والتي وصلت الآن إلى بوابة أول استحقاق انتخابي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية