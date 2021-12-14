ارتفاع طفيف في إصابات كورونا تشهده ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 379 ألفاً و328 حالة، من بينها 105 حالات حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 586، عن تعافي 1,102 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 366 ألفاً و163 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 5,529.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 13,4%، وذلك بعد فحص 3,800 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1,796,814 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 757,393 شخصاً.

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