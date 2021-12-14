النائب «البرغوثي»: أمريكا لم تسعَ جدياً لإنجاح الانتخابات الليبية

أكد عضو مجلس النواب حسن البرغوثي أن السياسات الأمريكية في ليبيا، اصطدمت بصلابة تعقد الواقع الليبي، على الرغم مما توافر لها من عوامل القوة والضغط على الأطراف المحلية خلال الفترة الماضية.

وقال البرغوثي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن الولايات المتحدة لم تسع جدياً لإنجاح الانتخابات الليبية، إذ إنه كان يجب عليها دعم عملية لجمع السلاح في عموم البلاد، ولو بنسبة 50 في المائة، لتحد من قدرة أي طرف على توظيفه، كما أنها لم تمارس ضغوطاً حقيقية على الأشخاص والكيانات الليبية الرافضة لإجراء الانتخابات”.

وأضاف “الآن صار الجميع يدرك أن الانتخابات ربما ستؤجل خصوصاً مع عدم ظهور القائمة النهائية للمرشحين، وعدم وجود أي فرص كافية أمامهم للبدء في حملتهم الدعائية”.

وتابع “أتوقع أن تحاول الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز، والتي عينها الأمين العام للأمم المتحدة مستشارة له لدى ليبيا، بما تملكه من خبرة بالملف الليبي؛ إنقاذ الموقف بترحيل موعد الانتخابات، وليس تأجيلها، حتى لا تفلت الأوضاع من سيطرتها”.

واستطرد “أما التصريحات الأخيرة للمبعوث والسفير الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الداعية لإجراء الانتخابات، فإنها دبلوماسية لغض النظر عن الإخفاق في تحقيق ما كانت تصبو إليه بلاده”.