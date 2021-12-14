الشاطر: لقاء الناظوري والحداد كلام معسول

العنوان – طرابلس

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر لقاء القائد العام للقوات المسلحة (المكلف) الفريق عبدالرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة بالحكومة المؤقتة الفريق محمد الحداد بـ”الكلام المعسول لا يغير شيئا في المواقف”.

وتابع الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر :”خبر لقاء الناظوري والحداد يدعو للتفاؤل و يحتاج لخطوة عملية من الناظوري لإثبات صدقيته”.

وتابع عضو المجلس الأعلى للدولة :”أن ذلك يكون بإخراج مرتزقة الفاغنر فهم الذين أتوا بهم وهم من عليهم إخراجهم”.

وعقد القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري، السبت الماضي، لقاءً مع، رئيس الأركان في الحكومة المؤقتة الفريق محمد الحداد، في سرت.

أكد، القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري، عقب لقائه الأول في سرت اليوم السبت، مع الفريق محمد الحداد رئيس الأركان بـ”حكومة الوحدة المؤقتة” على أن توحيد المؤسسة العسكرية سيتحقق عن قريب دون أي تدخل خارجي.

وقال الناظوري، في تسجيل مصور، إن كل وجهات النظر في اجتماع اليوم في سرت كانت متقاربة.

ولفت القائد العام المكلف ، إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستكون حاضرة في الاجتماعات المقبلة.

وقال، “نحن ننتظر لجنة (5+5) للانضمام لاجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية وسوف تكون هناك اجتماعات متتالية من دون أي تدخل أجنبي”.