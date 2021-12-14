“ويليامز” تلتقي “الحداد”.. وتُشيد بجهود توحيد المؤسسة العسكرية

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز ، إن لقاءً جمعها بالفريق أول محمد الحداد، في طرابلس، صباح اليوم.

وذكرت “ويليامز” أن اللقاء كان إيجابيا، مشيدةً بالجهود المبذولة من قبل كل من الفريق أول الحداد، والفريق عبد الرزاق الناطوري؛ من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما تجسّد في لقائهما في 11 ديسمبر الجاري في سرت.

ويعدّ هذا اللقاء الأول من نوعه بين المستشارة الأميركية وقيادات المؤسسة العسكرية، منذ عودتها للمشهد السياسي الليبي الأسبوع الفائت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية