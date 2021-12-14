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“ويليامز” تلتقي “الحداد”.. وتُشيد بجهود توحيد المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز ، إن لقاءً جمعها بالفريق أول محمد الحداد، في طرابلس، صباح اليوم.

وذكرت “ويليامز” أن اللقاء كان إيجابيا، مشيدةً بالجهود المبذولة من قبل كل من الفريق أول الحداد، والفريق عبد الرزاق الناطوري؛ من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما تجسّد في لقائهما في 11 ديسمبر الجاري في سرت.

ويعدّ هذا اللقاء الأول من نوعه بين المستشارة الأميركية وقيادات المؤسسة العسكرية، منذ عودتها للمشهد السياسي الليبي الأسبوع الفائت.

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قناة 218 الليبية

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