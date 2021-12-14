بلدية بنغازي تعلن الاستعداد لاستئناف صيانة المدينة الرياضية بعد توقف أكثر من 10 سنوات

العنوان – بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي استعدادها لاستئناف العمل بمشروع المدينة الرياضية بعد توقف دام لأكثر من عشرة أعوام.

وأوضحت البلدية عبر حسابها على “فيسبوك” أن وزارة التخطيط خصصت أكثر من 100 مليون دينار لمشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية.

وناقش رئيس المجلس التسييري صقر بوجواري مع مع رئيس شركة V-Consult الاستشاري مانفرد اوسترفالد تفعيل مشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية.

وحدد خلال الاجتماع خطوات فعلية لتفعيل المشروع بحيث يُمكن تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير للمدينة الرياضية خاصة ملعب 28 مارس لكُرةالقدم .

وقام الاستشاري رفقة عضو المجلس مسؤول ملف الرياضة ومدير مكتب المشروعات ومسؤول االشركة الليبية بمدينة بنغازي بجولة ميدانية في الملعب للاطلاع على الوضع الراهن للمشروع.

وتم الاتفاق على أن يتم التنسيق مع الجهات المُتعاقدة على المشروع للبدء الفعلي في أعمال الدراسات الفنية وتقييم الوضع الحالي للمشروع مع الشركة الاستشارية الألمانية المسؤولة عن ذلك وبالتالي يتم البدء في تنفيذ استكمال المشروع في إطاره المُناسب.