“الأعلى للقضاء” يُدخل القانون رقم 11 لعام 2021 حيّز التنفيذ

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً استثنائياً مكتمل النصاب، اليوم الثلاثاء، في مقره بالعاصمة طرابلس.

وناقش الاجتماع موضوعات عدة تتعلق بالشأن القضائي، كما وضع المجلس القانون رقم 11 لسنة 2021 موضع التنفيذ والتطبيق، والقاضي بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئاسته رئيس التفتيش على الهيئات القضائية والنائب العام نائباً له.

يُذكر أن الاجتماع عُقد برئاسة المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مفتاح القوي، ونائب رئيس المجلس المستشار النائب العام الصديق الصور، وعدد من المستشارين.

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