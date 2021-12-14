اخليل: “مسعود جدي” لديه سجل حافل بالجرائم وقوات “حفتر” تعلم بتافصيل ماحدث أمس في سبها

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قال القيادي فيما يعرف بعملية بركان الغضب من مصراتة. العقيد فرج اخليل، إن آمر الكتيبة 116 التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مسعود جدي سجله حافل بالجرائم.

وأضاف اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن جدي متورط في جرائم القتل والإخفاء القسري وتهريب الوقود والبشر. شأنه شأن أي مليشياوي آخر بطرابلس أو المنطقة الغربية.

وأشار إلى أن ما حدث ليلة الأمس بسبها كان متوقعًا. ويتم التجهيز له منذ مدة طويلة وقوات المشير خليفة حفتر على علم بكافة التفاصيل ودفعت منذ مدة بتعزيزات للجنوب.

وتابع القيادي في منشوره :”حفتر أدرك أن هناك تحالف كبير بين سيف الإسلام القذافي والقبائل المؤيدة له من الجنوب مع أولاد سليمان متمثلة في مسعود جدي”.

ولفت اخليل إلى أن جدي تلقى دعمًا كبيرًا من قاعدة معيتيقة بطرابلس من سلاح وأطقم تدريب قبل مدة طويلة وأيضا قبل ظهور سيف الإسلام.

وأكد أن آمر الكتيبة 116 تلقى دعمًا بشراء عدد كبير من الآليات والذخائر كل هذه الاستعدادات تمهيدا لسيطرة سيف الإسلام القذافي على الجنوب وطرد قوات المنطقة الشرقية من هناك.

ويرى القيادي :”أن كل هذه الأمور دع حفتر ومؤيديه الاستعجال بفتح صفحة جديدة مع مصراته متمثلة بمحمد الحصان ولقاءات عدة وحاليا يجري تجهيز قاطع كبير من قاعدة تمنهنت لدخول قوات 166 من مصراتة إلى القاعدة”.

وتوقع اخليل أن تكون هناك حرب خاطفة في طرابلس لاشك بذلك بوجود انتخابات أو من غيرها

أما عن الجنوب يقول :”سيتولى حفتر السيطرة عليه من جديد لضرب قوات مسعود جدي مستعينا بالتبو والتشاد”.

وختم القيادي منشوره :”بالنسبة (لمسعود جدي) تاريخه قديما جندي متطوع مع قوات القذافي عام 2011 وكان يشتغل صبي عند بحر الدين من أولاد اسليمان”.