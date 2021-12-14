ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 December, 2021

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،بالوقف الفوري لإعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت ليلة أمس ،بمدينة سبها ،كما طالبت كافة السلطات الليبية بالتدخل العاجل لوقف القتال واستعادة الأمن والإستقرار بالمدينة .

وقالت اللجنة في بيان توصلت به بوابة افريقيا الاخبارية ،إنها تتابع ، ببالغ القلق اندلاع الإشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة سبها ليلة البارحة 13_ ديسمبر الجارى ، والذي أدى إلى ترويع السكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر ، نهيك عن ما ترتب جراء هذه الإشتباكات من زعزعة للأمن والإستقرار ، وتعريض الأمن والسلم الإجتماعي للخطر وإثارة العنف ، وقد أدت هذه الإشتباكات إلى وقوع عدد (2) جرحى و عدد (1) من القتلى ، بحسب ما إفادة مركز سبها الطبي .

و حملت اللجنة ، كلا طرفي النزاع المسلح المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب عن هذه الإشتباكات المسلحة.

وشدّدت اللجنة ، على أن ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين هو مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية ، بالدرجة الأولى ، وكما تؤكد اللجنة ، على أن تجدد النزاعات المسلحة بين الفترة والآخري يُشكل خطراً داهماً على سلامة وحياة مئات الآلاف من المدنيين داخل تلك المدن نتيجة لأستخدام أنواع متعددة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة بشكل عشوائي .

و اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، هذه الأعمال القتالية التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء والمناطق المدنية المكثضة بالسكان المدنيين ، يمكن إدراجها تحت بند جرائم الحرب ، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة إتفاقيات جنيف الرابعة ، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال نشوب النزاع داخل حدود الدولة الواحدة ، حيث أن إستعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية، أم لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعليها ضمن مجرمي الحروب ، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولى .