بليحق: مجلس النواب حريص على تحقيق إرادة الشعب الليبي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

ليبيا – أكد المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق أن إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها سيتم النظر فيه وحسمه من خلال التقرير الذي ستعقده اللجنة البرلمانية المكلفة من البرلمان، والذي يقضي بتكليف لجنة لمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء للوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية وسيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري.

بليحق رجح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” عقد جلسة للبرلمان لحسم الأمر يوم الإثنين المقبل، لافتًا إلى أن الأمر مرتبط بتقرير اللجنة البرلمانية حول سير العملية الانتخابية بعد تواصلها مع المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.

وشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق إرادة الشعب الليبي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لافتًا إلى وجود أطراف تسعى للعبث بالعملية الانتخابية.

وأوضح أن المجلس حريص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وهو حق أصيل للشعب الليبي الذي سينتخب لأول مرة رئيسًا له وسيبذل المجلس قصارى جهده لتحقيق إرادة الشعب الليبي.

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